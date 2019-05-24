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суббота, 25 мая 2019 00:03

Благодаря динамовским клубным связкам Украины победила США в стартовом матче молодежного Кубка мира

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Благодаря динамовским клубным связкам Украины победила США в стартовом матче молодежного Кубка мира
Динамовец Сергей Булеца записал на свой счет гол и голевую передачу.

Сборная Украины в стартовом матче молодежного Кубка мира победила сверстников из США 2-1.

Александр Петраков остался верен собственным принципам. По сравнению с тогоришним юношеским Евро состав сборной и принципы игры остались фактически неизменными. Более именитый Лунин заменил в воротах Кучерука. А Безкоровайний заменил в центре защиты травмированного Миколенко. Интересным решение от тренерского штаба Петракова стал отказ от чистого опорника Дрышлюк или Чеха больше ориентированного на атаку Мусолитин. Во многом такое решение стало неожиданным.

Сборная Украины сыграла без чистого опорного полузащитника
Сборная Украины избрала тактику прессинга соперника и длинных передач пытаясь очень быстро переходить среду поля в расчете на умение Хахлева и Булеца отдать острую передачу и скоростные качества Сурягы, Цитаишвили и Муссолини.

В начале игры соперники больше присматривались друг к другу. После чего инициативой завладели игроки США, которые начали давить, пытались играть первым номером и комбинировать на нашей половине поля. Особенно активным выглядел представитель "Барселоны" де ла Фуэнте. Лунин выручил в нужный момент. Но счет открыли именно украинцы. Простая передача за спины защитников в исполнении Цитаишвили завершилась выходом Булеца лицом к лицу с голкипером американцев. Динамовец шансов вратарю США не оставил 1: 0.

Удержать долго предпочтение наша сборная не смогла. Позиционная атака американцев привела к провалу центра защиты украинский. Сервания с нескольких метров расстрелял ворота Лунина. Опять все нужно было начинать сначала обеим командам.

Второй тайм должен был стать противостоянием нервов и характеров. Судьбу победителя игры мог решить один гол. Обе команды создали по хорошей случае для взятия ворот соперника. На помощь Украинская снова пришла динамовская связка на поля. Попов замкнул головой подачу с углового от Булеца. В феврале аналогичная комбинация привела к голу в ворота "Ювентуса" в Юношеской Лиге чемпионов.

В дальнейшем американцы пытались атаковать позиционно, но все их атаки застревали в середине поля. Мяч к владениям Лунина доходил очень редко . Под конец игры футболисты США сбились прямо на навал, забрасывая мяч к воротам соперника. Украинцы пытались контратаковать, учитывая наличие свободных зон на половине поля соперника, но Супряга и Цитаишвили оставили много сил в первом тайме.

Супргяга и Цитаишвили оставили много сил в первом тайме

В середине второго тайма Александр Петраков освежил игру команды выпустив на поле новых футболистов, которые не позволили американцами выиграть силовую борьбу, но в то же время не усилили атаку.

Стоит отметить, что в обоих голевых ситуациях авторами забитых мячей и ассист стали футболисты "Динамо". Александр Петраков на уровне сборных использует клубные наработки.

Сборная Украины Ю -20 сыграла в свой привычный футбол, где результат важнее рисунке игры. Благодаря надежной игре в обороне, полной самоотдачи и реализации своих моментов удалось победить довольно сильного соперника.

В другой игре Нигерия разгромила Катар 4: 0. Теперь Украина и Нигерия имеют на своем счету по одной победе.

Украина - США 2: 1

Голы: Булеца 26 Попов 51 - Сервания 32

Украина: Лунин - Конопля, Бондарь, Попов, Безкоровайный, Корниенко - Хахлев (Чех 86), Булеца (Устименко 75) - Мусолитин, Цитаишвили (Кащук 78) - Супряга

США Скотт - ГОСТ, Глостер (Риал 69), Ричардс, Кейта - Сервания (Сото 66), Дьоркин, Помикал, Мендес - де ла Фуэнте (Ренникс 84), Веа

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Свой следующий матч сборная Украины 27 мая сборная Украины проведет против Катара.

Автор: Сергей Тищенко
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