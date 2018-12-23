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воскресенье, 23 декабря 2018 17:57

Биатлон: результаты исторического масс-старта женщин

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Биатлон: результаты исторического масс-старта женщин
Победу в гонке одержала словачка Анастасия Кузьмина

Завершился третий этап Кубка мира по биатлону. В последний соревновательный день 2018 года состоялась гонка с массовым стартом у женщин. Украина в этой гонке была представлена ​​сразу пятью спортсменками. Впервые с 2012 года.

"Рекордный масс-старт в истории украинского биатлона в Чехия Нове-Место, к сожалению, завершился без борьбы наших девушек за высокие места. Три гонки подряд без дня отдыха, к сожалению, очень тяжело дались пяти представительницам команды, в полном составе вышли на элитную гонку этапа.

Дружно пробившись в масс-старт, украинские биатлонистки так же плотно закончили гонку во второй половине финишного протокола. Лучшей в украинской команде стала Елена Пидгрушная, которая при трех кругах штрафа финишировала 18-й, на две позиции опередив Юлию Джиму, также заработала 450 штрафных метров.

Анастасии Меркушино сегодня удалась наиболее качественная стрельба в команде - два промаха при традиционно высокой скорострельности. Но скорости Насти хватило лишь для 23-го места. Сразу вслед за Меркушино расположилась Валя Семеренко, а ее сестра Вита пересекла финишную линию последней, но за счет двухминутного штрафа австрийской батлонистки Лизы Весы Хаузер в протоколе получила 29-ю строчку ", - сообщает biathlon.com.ua.

Масс-старт. Женщины
1. Анастасия Кузьмина (1 + 0 + 0 + 1) 35: 34.4
2. Паулина Фиалкова (0 + 0 + 1 + 1) +12,1
3. Анаис Шевалье (1 + 1 + 1 + 0) +13,3
...
18. Елена Пидгрушная (1 + 0 + 1 + 1) +1: 49.2
20. Юлия Джима (0 + 0 + 2 + 1) +1: 57.2
23. Анастасия Меркушина (1 + 0 + 0 + 1) +2: 04,3
24. Валя Семеренко (0 + 1 + 1 + 1) +2: 30,0
29. Вита Семеренко (1 + 1 + 2 + 1) +4: 01,8

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Кубок мира по биатлону идет на новогодние каникулы. Четвертый этап состоится в немецком Оберхофе 10 января.

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