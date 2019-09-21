Без объяснений. Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч чемпионата Англии

Украинский игрок "Ман Сити" Александр Зинченко оказался вне заявки на матч против "Уотфорда" в 6-м туре АПЛ.
Об этом пишет "Трибуна".
Такое случилось впервые с 17 апреля, когда он пропустил матч с "Тоттенхэмом" из-за восстановления после травмы.
Серия выходов в стартовом составе длилась 13 матчей во всех турнирах.
Всего в текущем сезоне 22-летний футболист сыграл 7 матчей.
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Вместо Зинченко против "Уотфорда" сыграет Бенжамен Менди, который восстановился после травмы.
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