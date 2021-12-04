Бессилен даже Джокович. Хорватия обыграла Сербию и ожидает Россию

Джоковича остановили хорваты. Фото Twitter

В Мадриде состоялся полуфинальный матч Кубка Девиса по теннису. Завершился сенсационно: сборная Хорватии обыграла Сербию, за которую играл лучший теннисист в истории, – Новак Джокович.

Он свое дело в одиночной встрече сделал. Без особых проблем – 6:4, 6:2 – победил Марина Чилича, победителя чемпионата США-2014. Но перед тем второй номер сербов Душан Лайович, 33-й в мире, неожиданно в трех партиях уступил Борне Гожо, который занимает 280 место в рейтинге.

Это значило, что у сербов практически нет шансов. Потому что все решалось в парной встрече, где хорваты имеют самых сильных в мире, которые специализируются именно в этой дисциплине – Мате Павича и Николу Метича. "Одиночники" Джокович и Филипп Краинович оказывали сопротивление в первой партии – 5:7. Во втором развалились – 1:6.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Федерера, Надаля и Джоковича больше не существует

Второй полуфинал пройдет сегодня, 4 декабря. Федерация тенниса России против Германии. Итог очевиден, потому что за ФТР будет играть Даниил Медведев, вторая ракетка мира и победитель открытого чемпионата США, а Германия выступает без Александра Зверева. Финал состоится 5 декабря. Хорваты наверняка выиграют парную встречу. Но для того, чтобы она что-то решала, Чиличу надо обыграть второго после Джоковича - Медведева.