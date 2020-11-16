Бельгия победила Англию в Лиге наций

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа стал героем матча. Фото: REUTERS

В 5-м туре Лиги наций сборная Бельгии одержала победу над Англией - 2: 1.

В начале матча забитые мячи Юри Тилеманса и Дриса Мертенса решили судьбу встречи. Англичане попытались вернуться в игру, но пробить Тибо Куртуа им не удалось.

Бельгия набрала 12 очков и в последнем туре сразится за Данией за выход в финальную часть Лиги наций. Англия потеряла шансы занять первое место в группе.

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В другой группе первого дивизиона Лиги наций Нидерланды победили Боснию и Герцеговину - 3:1, а Италия оказалась сильнее Польши - 2:0.