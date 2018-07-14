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суббота, 14 июля 2018 17:03

Бельгия победила Англию и завоевала бронзу КМ-2018

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Бельгия победила Англию и завоевала бронзу КМ-2018
Кубок мира, матч за 3 место, Бельгия - Англия.

Поздравляю болельщиков на предпоследнем матче Кубка мира - 2018. В матче за третье место сыграют сборные Бельгии и Англии. Команды уже встречались между собой на этом мундиале. В третьем туре группового этапа Бельгия победила Англию (1:0).

Обслуживать этот матч будут:

Арбитр: Алиреза Фахан (Тегеран, Иран)

1-й ассистент: Реза Сохандан (Иран)

2-й ассистент: Мохаммад Мансури (Иран)

4-й арбитр: Маланг Дьеду (Сенегал)

Стартовые составы команд:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витсель, Шадли, где Брюйне, Лукаку, Азар

Англия: Пикфорд, Роуз, Стоунз, Джонс, Магуайр, Триппьер, Дайер, Делфи, Лофтус-Чик Стерлинг, Кейн

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Стартовый свисток!

4' Гоооооооооол! Вот это начало! Бельг отрывает счет в матче. Ментье замкнул прострел Шадли! 1: 0

8' Активнее бельгийцы виглядаються в первые минуты матча, больше атакуют.

12' Бельгия уверенно контроля мяч на половине поля соперника, создает моменты. Дает о себе знать полурезервный состав англичан, пока они выглядят слабее соперника.

18' Неплохой момент был у англичан, но Стрелинг находясь в выгодной позиции так и не смог пробить по воротам.

20' Магуайр пробивал головой после подачи углового, прямо в руки Куртуа.

23' Где что выровнялась игра, англичане пришли в, и взяли мяч под контроль.

24' Кейн пробивал с линии штрафной, мяч пролетел в сантиметрах от стойки.

30' Немного успокоились команды, меньше моментов создают, но игру назвать скучной трудно.

35' Неплохой момент был у бельгийцев. Алдервейрелд пробивал с разворота - немного выше ворот пролетел мяч.

39' Вынужденную замена выполняют бельгийцы. Вместо травмированного Шадли выходит на поле Вермален.

44' В атаке проводят последние минуты тайма бельгийцы. Но без серьезной опасности.

Перерыв!

Статистика первого тайма

Владения мячом: 44% - 56%

Удары (в створ): 6 (2) - 6 (3)

Фолы: 3 - 3

Второй тайм!

49' Англия активно начала второй тайм, проводят позиционные атаки. Бельгийцы собираются играть в контратакующий футбол, увидим ли это у них.

54' Неплохой момент у англичан. Лингард то бил ли простреливал. Кейн мяча недотягнувся.

57' Классный шанс был у Лукаку, но после разрезаемого паса от Де Брюйне он не смог остановить мяч. А так вышел один на один.

63' Азар обыграл нескольких соперников и готовился нанести удар, но защитники заблокировали.

66' Середина тайма, пока команды не удивляют, какой чрезвычайно атакующей игрой. По очереди проводят атаки, но завершить эти атаки опасными ударами не могут

70' Какой шанс упустил Эрик Дайер! Перекинул он Куртуа, и уже собирался праздновать взятие ворот, но Алдервейрелд в момент вынес мяч с линии ворот.

76' Классная контра была в бельгийцев, но из выгодной позиции Мартинес пробил мимо ворот, мяч срезался с ноги.

80' Англичане активизировались и начали устраивать штурм. Подверглись контру, Менье пробивал мощно с лету, но Пикфорд сделал фантастический сейв.

82' Гоооооооооол! Бельгия удваивает преимущество. Эден Азар на скорости вошел в штрафную и мощным ударом пробил Пикфорда. 2:0.

88' Англичане не останавливаются, пытаются забить хотя бы гол престижа. Но пока не удается. Считанные минуты до конца матча.

Финальный свисток!

Бельгия впервые в истории приобретает бронзовые награды Кубка мира! Поздравляем победителей!

Финал Кубка мира видбудться завтра. Матч между сборными Франции и Хорватии начнется в 18:00. Gazeta.ua начнет онлайн трансляцию поединка за час до начала.

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