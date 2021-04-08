"Бавария" осталась без двух лидеров на ответный матч против ПСЖ

Ханси Флик остался без 4 ведущих игроков. Фото: REUTERS / Michael Dalder / File Photo

Защитник "Баварии" Никлас Зюле и его одноклубник Леон Горетцка пропустят ответный матч 1/4 Лиги чемпионов против ПСЖ

Игроки не смогут играть 2-3 недели, сообщает Bild.

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Оба футболиста были заменены в 1-м тайме игры против парижан. В Зюле и Горетцки поврежденные мышцы бедра - в защитника разрыв мышцы, у хавбека - растяжение.

Также в Париже не сыграют форвард мюнхенцев Роберт Левандовски и вингер Серж Гнабри, которые не играли и в Мюнхене. Поляк получил травму в расположении сборной Польши и выбыл на месяц, а немец заболел коронавирусом и будет вне состава 2 недели.

В 1-м матче 1/4 Лиги чемпионов "Бавария" дома уступила ПСЖ - 2:3. Чемпиону Германии нужно будет забивать минимум дважды в гостях. 13 апреля команды сыграют на "Стад де Франц". Начало игры в 22:00.