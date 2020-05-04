"Бавария" не смогла приобрести защитника "Шахтера"

Додо перебрался в Украину в начале 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал об интересе к игрокам донецкой команды со стороны европейских клубов.

По словам Палкина "горняки" вели переговоры только по трансферу Додо.

"Если взять слухи в контексте" Ромы ", то они там уже хотели всю команду купить. Но конкретики пока нет никакой. Официальных предложений пока нет,

"Шахтер" не готов расстаться с Тете. И опять же, официальных предложений к нему нет. Знаю от его агента, у него есть определенные контакты. То есть, интерес есть. Но официально пока никто не выходил. Та сумма, которая звучит в интернете - это правда. У него очень большая клаусула ".

О Додо мы вели переговоры с "Баварией", но их не устроила наша цена и мы закончили"- сказал Палкин в эфире программы "Великий футбол"

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Зимой 2020 мюнхенцы предлагали за бразильца 25 млн евро, в то время как "Шахтер" хотел получить за него 30 миллионов.