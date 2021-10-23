"Бавария" легко разгромила очередную жертву

Левандовски забивает в каждом матче. Фото: Reuters

В матче 9-го тура немецкой Бундеслиги соперник киевского "Динамо" в группе Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" встречалась с "Хоффенхаймом". Игра прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 16-й минуте встречи счёт открыл полузащитник "Баварии" Серж Гнабри, забивший гол после передачи хавбека Джамала Мусиала. На 30-й минуте преимущество мюнхенцев упрочил нападающий Роберт Левандовски. Результативную передачу отдал форвард "Баварии" Томас Мюллер. До разгромного счёт довёл нападающий "Баварии" Эрик Шупо-Мотинг. Четвёртый гол в ворота гостей в концовке встречи отправил форвард мюнхенского клуба Кингсли Коман.

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Мяч Роберта Левандовского оказался 10-ым в чемпионате и 17 точным ударом в сезоне. Он обошел в гонке бомбардиров норвежца Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд.