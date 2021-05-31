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понедельник, 31 мая 2021 18:55

"Барселона" подписала кума Месси

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&quot;Барселона&quot; подписала кума Месси
Серхио Агуэро провел в АПЛ 10 сезонов. Фото: REUTERS

Каталонская "Барселона" объявила о подписании контракта с форвардом сборной Аргентины и "Манчестер Сити" 32-летним Серхио Агуэро.

Аргентинец уже прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом, который рассчитан до 30 июня 2023 года. Сумма отступных за футболиста составляет €100 млн, информирует официальный сайт "Барселоны".

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Агуэро перешел в ряды "сине-гранатовых" на правах свободного агента. Его контракт с "Манчестер Сити" завершался 30 июня. Нападающий стал первым новичком "Барселоны" в межсезонье. 1 июня на "Ноу Камп" перейдет Эрик Гарсия, который до этого также играл за "горожан".

Последние 10 лет Серхио Агуэро выступал за "Манчестер Сити" и стал самым результативным игроком в истории клуба - 260 голов и 74 ассиста. Выиграл 15 трофеев, среди которых пять чемпионских титулов Премьер-лиги.

Аргентинец является кумом Лионеля Месси. Капитан "Барселоны" является крестным отцом сына Серхио Агуэро Бенджамина. Также Агуэро был зятем Диего Марадоны.

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