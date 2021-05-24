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понедельник, 24 мая 2021 21:01

Два английских финала Лиги чемпионов за последние три года - эксперт раскрыл тайну силы АПЛ

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Два английских финала Лиги чемпионов за последние три года - эксперт раскрыл тайну силы АПЛ
Хосеп Гвардиола возглавляет "Ман Сити" с 2016 года. Фото: REUTERS

29 мая во финале Лиги чемпионов сыграют между собой английские команды "Челси" и "Сити". Это будет второй английский финал за последние три года.

Представитель английской Премьер-лиги за последние годы успешно выступают не только в Лиге чемпионов, но и Лиге Европы.

"Деньги и топовые тренера обеспечивают английском футболу большой отрыв - говорит футбольный эксперт 29-летний Вадим Лукомский. - Финансовое преимущество английской премьер-лиги над конкурентами продолжается более 10 лет. И этот разрыв увеличивается. Прежде всего благодаря телевизионному контракта. Он даже при пандемии коронавируса позволяет меньше зависеть от других доходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, благодаря чему "Манчестер Сити" и "Челси" вышли в финал Лиги чемпионов

Англичане каждое лето тратят на игроков больше любую другую лигу. Это сказывается на качестве ведущих команд. Несмотря на наценку, которую должны платить
клубы АПЛ за статус сильнейшей, и переоцененных игроков.

Дополнило это преимущество приглашение ведущих тренеров. Самый первый пришел из Испании Маурисио Почеттино, но он тогда еще не был топ-наставником. Стал им, развиваясь с "Тоттенхэмом", пришел к финалу Лиги чемпионов. Сейчас в Англии работают Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Тухель, Карло Анчелотти. Вклад внесли Антонио Конте, Жозе Моуриньо. Есть еще нестандартные, не слишком известные, но по-своему интересные тренеры - Унаи Эмери, который работал с "Арсеналом", Марсело Бьелса с "Лидса".

Это помогло трансформировать деньги в класс. Сейчас время, когда не звезды решают, а качество тренерской работы. АПЛ имеет лучшие футбольные мозги. Это дает чемпионата возможность быть сильным с точки зрения организации игры. Она не всегда зрелищная в классическом понимании этого слова. Но ведет к доминированию в еврокубках ".

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