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пятница, 04 октября 2019 13:30

"Барселона" нашла неожиданную замену Вальверде

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&quot;Барселона&quot; нашла неожиданную замену Вальверде
Гальярдо выиграл с "Риверт Плейт" клубный Кубок мира. Фото: рейтер.

Новым тренером "Барселоны" может стать аргентинец Марсело Гальярдо.

Об этом сообщает "Футбол 24".

Эрнесто Вальверде находится в шаге от увольнения за плохих результатов на старте сезона. "Барселона" уже начала поиски преемника, а главным претендентом на тренерский мостик "блаугранас" является наставник "Ривер Плейт" Гальярдо.

43-летний специалист, выигравший с "Ривер Плейт" клубный чемпионат мира-2019, возглавит "Барселону", если Вальверде не сможет усилить игру каталонского гранда в ближайших матчах.

Контракт Гальярдо с аргентинским клубом рассчитан до 2021-го.

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Гальярдо выступал за "Риверт Плейт", "Монако", ПСЖ, "Насйональ". Провел 44 матча за сборную Аргентины. Уже 6-й сезон возглавляет "Риверт Плейт".

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Дата
04
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