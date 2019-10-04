"Барселона" нашла неожиданную замену Вальверде

Гальярдо выиграл с "Риверт Плейт" клубный Кубок мира. Фото: рейтер.

Новым тренером "Барселоны" может стать аргентинец Марсело Гальярдо.

Об этом сообщает "Футбол 24".

Эрнесто Вальверде находится в шаге от увольнения за плохих результатов на старте сезона. "Барселона" уже начала поиски преемника, а главным претендентом на тренерский мостик "блаугранас" является наставник "Ривер Плейт" Гальярдо.

43-летний специалист, выигравший с "Ривер Плейт" клубный чемпионат мира-2019, возглавит "Барселону", если Вальверде не сможет усилить игру каталонского гранда в ближайших матчах.

Контракт Гальярдо с аргентинским клубом рассчитан до 2021-го.

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Гальярдо выступал за "Риверт Плейт", "Монако", ПСЖ, "Насйональ". Провел 44 матча за сборную Аргентины. Уже 6-й сезон возглавляет "Риверт Плейт".