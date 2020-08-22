Банега провоцировал Конте на драку, вспоминая его проблемы с волосами

В 90-ых годах Конте почти полностью облысел. Фото AFP

Во время финального матча Лиги Европы полузащитник "Севильи" Эвер Банега пошутил над прической главного тренера "Интера" Антонио Конте.

По информации Sky Sport Italia, в одном из моментов встречи 32-летний Банега во время вбрасывания мяча, находясь рядом с 51-летним Конте, дотронулся до волос специалиста и сказал ему: "Давай посмотрим, настоящий ли это парик".

На что тренер итальянской команды ответил аргентинцу: "Увидимся после матча".

Ранее Конте перенес несколько операций по пересадке волос.

После финального свистка тренер "Интера" еще раз обратился к Банеге: "Я буду ждать тебя здесь, хорошо? Буду ждать тебя здесь. Это не конец".

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Вчера в финале Лиги Европы "Севилья" обыграла "Интер" – 3:2.