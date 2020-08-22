Банега провоцировал Конте на драку, вспоминая его проблемы с волосами

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 252
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 90
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 198
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 261
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 162
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 369
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5526
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
1 Просмотров: 369
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 108
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Фото
Все фото
9
12
13
11
13
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Видео
Все видео
Как "Севилья" перестреляла "Интер" в финале Лиги Европы
Как "Севилья" перестреляла "Интер" в финале Лиги Европы
"Шахтер" начал новый сезон из скандальной победы
"Шахтер" начал новый сезон из скандальной победы
Динамовец Луческу разгромил "Олимпик" в дебютном матче
Динамовец Луческу разгромил "Олимпик" в дебютном матче
"Севилья" три года подряд выигрывала Лигу Европы
"Севилья" три года подряд выигрывала Лигу Европы
Луческу пригласил первого бразильца в "Динамо"
Луческу пригласил первого бразильца в "Динамо"
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5526
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1998
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2475
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1557
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1818
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 162
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
суббота, 22 августа 2020 17:14

Банега провоцировал Конте на драку, вспоминая его проблемы с волосами

  Комментировать
Банега провоцировал Конте на драку, вспоминая его проблемы с волосами
В 90-ых годах Конте почти полностью облысел. Фото AFP

Во время финального матча Лиги Европы полузащитник "Севильи" Эвер Банега пошутил над прической главного тренера "Интера" Антонио Конте.

По информации Sky Sport Italia, в одном из моментов встречи 32-летний Банега во время вбрасывания мяча, находясь рядом с 51-летним Конте, дотронулся до волос специалиста и сказал ему: "Давай посмотрим, настоящий ли это парик".

На что тренер итальянской команды ответил аргентинцу: "Увидимся после матча".

Ранее Конте перенес несколько операций по пересадке волос.

После финального свистка тренер "Интера" еще раз обратился к Банеге: "Я буду ждать тебя здесь, хорошо? Буду ждать тебя здесь. Это не конец".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как "Севилья" перестреляла "Интер" в финале Лиги Европы

Вчера в финале Лиги Европы "Севилья" обыграла "Интер" – 3:2.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Банега провоцировал Конте на драку, вспоминая его проблемы с волосами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Любовь видно на МРТ: мозг поражает новыми способностями

Правительство УНР передало полномочия президенту Украины

Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли

Князь Валахии провел 10 лет в тюрьме

Рэй Брэдбери мечтал полететь на Марс, а людей называл идиотами

Самое читаемое
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 15930
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 13509
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 10675
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 9774
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года Просмотров: 7965
Спорт
Луческу грубо объяснил кадровые решения в матче против "Олимпика"
Луческу грубо объяснил кадровые решения в матче против "Олимпика" Просмотров: 792
Бывший лидер "Карпат" перейдет в московский клуб
Бывший лидер "Карпат" перейдет в московский клуб Просмотров: 342
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
 Просмотров: 252
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов Просмотров: 2511
Они на небесах поддерживали нас – "Севилья" посвятила победу Пуэрте и Рейесу
Они на небесах поддерживали нас – "Севилья" посвятила победу Пуэрте и Рейесу Просмотров: 342
Больше всего комментируют
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
2
Марш защитников, гигантский флаг и молитвы за Украину: как пройдет День Независимости в Киеве
2
Зеленский впервые прокомментировал слухи о "спецоперации с вагнеровцами"
2
Соперница Лукашенко оспаривает результаты выборов
Голосов: 883
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua