"Аякс" выбыл из Лиги чемпионов

"Аякс" не сможет повторить прошлогодний успех

Вчера в Европе было сыграно 8 матчей последнего тура Лиги чемпионов.

В группе E "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ред Булл" - 2:0 и занял первое место. В параллельном матче "Наполи" обыграл "Генк" - 4:0.

В группе F "Боруссия" из Дортмунда дома минимально обыграла пражскую "Славию" - 2:1, а "Барселона" в гостях победила миланский "Интер" - 2:1. Из группы вышли "Барселона" и "Боруссия". "Интер" будет играть в Лиге Европы.

В группе G "Лион" спас дома ничью с РБ "Лейпциг" - 2:2 и благодаря набранном одному баллу занял второе место. Первая - у немцев. В другом матче "Бенфика" камня на камне не оставила от защиты российского "Зенита" - 3:0. "Бенфика" будет играть в Лиге Европы.

В последний вагон уходящего поезда заскочила в группе Н испанская "Валенсия". "Летучие мыши" на выезде сумели обыграть "Аякс" - 1:0, а "Челси" дома одолел "Лилль" - 2:1. "Валенсия" и "Челси" пробились в 1/8 Лиги чемпионов, а "Аякс" будет играть в Лиге Европы.

Сегодня состоятся заключительные матчи шестого тура еще в четырех группах. В Харькове "Шахтер" будет принимать "Аталанту" из Бергамо.