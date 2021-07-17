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суббота, 17 июля 2021 10:32

Автора самого скандального пенальти на Евро-2020 выгоняют из клуба

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Автора самого скандального пенальти на Евро-2020 выгоняют из клуба
Рахим Стерлинг пришел в "Сити" из "Лиерпуля". Фото: Reuters

"Манчестер Сити" выставил на продажу своего форварда Рахима Стерлинга. Именно Стерлинг заработал скандальный пенальти в матче со сборной Дании.

Как сообщает Goal, форварду вероятнее всего придётся покинуть клуб, поскольку главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола планирует освежить линию атаки.

Рахим Стерлинг стал игроком "Манчестер Сити" в июле 2015 года, перейдя из "Ливерпуля" за € 63,7 млн. За это время 26-летний футболист стал трёхкратным чемпионом Англии. В минувшем сезоне Рахим провёл 30 матчей в АПЛ, забил 10 голов и стал автором 7 результативных передач.

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Его нынешний контракт с "горожанами" действует ещё два сезона (до 30 июня 2023 года). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 100 млн.

В составе сборной Англии Стерлинг дошёл до финала Евро-2020, где проиграл в серии пенальти национальной команде Италии.

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