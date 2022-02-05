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воскресенье, 06 февраля 2022 07:12

Автогол года. Марокканский вратарь расстрелял свои ворота

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Автогол года. Марокканский вратарь расстрелял свои ворота
Мехди Уая забил второй гол в свои ворота. Фото : скриншот с видео

Марокканський воротар 31-річний Мехді Уая відзначився курйозним автоголом.

У чемпіонаті Марокко з футболу в рамках 16-го туру зустрічалися "Рапід Уед-Зем" і "Хассанія Агадір".

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Поєдинок двох аутсайдерів марокканської першості викликав до себе великий інтерес через один дуже курйозний і смішний момент, що стався в кінцівці зустрічі.

На 80-й хвилині нападник гостей Саада Морслі побіг пресингувати голкіпера Мехді Уая.

Воротар трохи розгубився і не зміг з першої спроби вдало обробити м'яч. Другим дотиком він, схоже, хотів сильно вибити м'яч, але вийшов розстріл власних воріт.

Поєдинок завершився поразкою господарів з рахунком 0:2, а до кінця зустрічі суддя показав ще три червоних картки.

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