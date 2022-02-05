После матча Евролиги баскетболисты устроили массовую драку

После финальной сирены матча баскетбольной Евролиги среди мужчин между командами "Милан" и "Фенербахче" произошла массовая потасовка.
Главные тренеры обеих команд уже почти пожали руки друг друга, однако увидели, что на площадке поссорились их подопечные.
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"Фенербахче" победил 71:60, однако баскетболисты что-то не поделили между собой даже при столь большом счете.
Представители команд определенное время пытались выяснить, кто же не прав, после чего разошлись.
В турнирной таблице Евролиги "Милан" является одним из лидеров. "Фенербахче" состязается за путевку в плей-офф.
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