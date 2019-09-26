Австралийский теннисист пришел в бешенство после матча и получил дисквалификацию на 4 месяца

Ник Кирйос славится своей эмоциональной поведением

24-летний австралийский теннисист Ник Кирйос попал в очередной скандал. Теннисист попал в неприятную ситуацию на турнире в Цинциннати (США) и получил дисквалификацию.

Еще в августе Ник не смог сдержать эмоций во время перерыва в матче 1/16 финала против Карена Хачанова. Австралиец в подтрибунном помещении сломал две ракетки и плюнул в сторону судьи.

В конце концов, в Кирйоса был повод сердиться. Он проиграл поединок по итогам трех сетов: 7: 6, 6: 7, 2: 6.

За свои выходки в матче против Карена Хачанова Кирйос жестко наказан ATP. По итогам расследования организация условно устранила Кирйоса на 16 недель и оштрафовала на 25 тысяч долларов.

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Ранее Кирйос был дисквалифицирован Теннисист во время матча накричал на зрителей и начал бросаться вещами: видео с престижного грунтового турнира в Риме (Италия). Судья дисквалифицировал Ника Кирйоса в третьей партии против Каспера Руда через неспортивное поведение.