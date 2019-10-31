Аутсайдер УПЛ назначил нового тренера

Егише Меликян стал новым тренером ФК Львов ". Фото: из открытых источников

Бывший наставник каменской "Стали" Егише Меликян назначен новым главным тренером ФК "Львов", сообщает "sport.ua"

40-летний специалист по Армении сменил на этом посту Владимира Мазяра, который продержался у руля команды всего 52 дня.

Меликян далеко не новое лицо в клубе, раньше он был помощником Мазяра, отвечал за тактическую подготовку команды.

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Егише Меликян также возглавлял "Сталь" в период с 2015 по 2017 годы. Сейчас ФК "Львов" находится на 11 строчке в УПЛ имея в своем активе 8 очков.