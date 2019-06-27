"Атлетико" предложил 126 млн евро за 19-летнего нападающего

Испанский "Атлетико" сделал официальное предложение о трансфере 19-летнего нападающего португальской "Бенфики" Жоау Фелиш.
"Атлетико" предложил за 19-летнего нападающего 126 млн евро. При этом что в контракте игрока сумма отступных в размере 120 млн евро. Соответствующая информация обнародована на сайте "Бенфики".
Разница в 6 млн евро, которую предложил "Атлетико", это индексация по рассрочке платежа.
Жоау Фелиш провел 43 матча в этом сезоне. Он забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. В матче 1/4 финала Лиги Европы с "Айнтрахт" он забил три гола, став самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы.
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