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пятница, 28 июня 2019 17:00

"Атлетико" предложил 126 млн евро за 19-летнего нападающего

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&quot;Атлетико&quot; предложил 126 млн евро за 19-летнего нападающего
Испанский "Атлетико" готов выложить за Фелиша 126 миллионов евро

Испанский "Атлетико" сделал официальное предложение о трансфере 19-летнего нападающего португальской "Бенфики" Жоау Фелиш.

"Атлетико" предложил за 19-летнего нападающего 126 млн евро. При этом что в контракте игрока сумма отступных в размере 120 млн евро. Соответствующая информация обнародована на сайте "Бенфики".

Разница в 6 млн евро, которую предложил "Атлетико", это индексация по рассрочке платежа.

Жоау Фелиш провел 43 матча в этом сезоне. Он забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. В матче 1/4 финала Лиги Европы с "Айнтрахт" он забил три гола, став самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы.

https://24tv.ua
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