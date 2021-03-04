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четверг, 04 марта 2021 10:16

"Аталанта" разгромила аутсайдера чемпионата Италии

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&quot;Аталанта&quot; разгромила аутсайдера чемпионата Италии
Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Кротоне" - 5:1.

В 1-м тайме команды обменялись голами. Хозяева вышли вперед на старте поединка, а "Кротоне" ответил голом в середине тайма.

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После перерыва полное преимущество было на стороне "Аталанты". Хозяев забили 4 мяча в ворота соперника.

Украинец Руслан Малиновский провел на поле 63 мин., после чего был заменен. Виктор Коваленко не попал в заявку на поединок из-за повреждения.

После победы "Аталанта" набрала 49 очков и остается на 4-й позиции. "Кротоне" по-прежнему замыкает турнирную таблицу Серии А.

В следующем туре 8 марта команда Джан Пьеро Гасперини встретится с "Интером". Начало матча в 21:45.

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