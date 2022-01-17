"Аталанта" без Малиновского не смогла остановить "Интер"

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

В центральном матче 22-го тура чемпионата "Аталанта" и "Интер" не обнаружили победителя – 0:0.

В первом тайме команды создали минимум опасных моментов у ворот. После перерыва счет на табло не поменялся. Как результат, ничья 0:0.

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Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в заявку. Игрок сборной Украины сдал положительный тест на коронавирус.

Беспроигрышная серия Интера в Серии А насчитывает 13 матчей. В последний раз команда Симоне Индзаги уступала "Лацио" 16 октября.

"Интер" лидирует в чемпионате Италии, опережая "Милан" на два очка. "Аталанта" занимает четвертую позицию.

В следующем туре Серии А 22 января "Интер" дома примет "Венецию", а "Аталанта" на выезде сыграет против "Лацио".