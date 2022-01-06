Ярославский прокомментировал возвращение Тайсона в "Металлист"

Тайсон три года выступал за "Металлист". Фото: ФК "Металлист".

Президент "Металлист" Александра Ярославский не исключает возвращения 34-летнего Тайсона в харьковскую команду.

По словам Ярославского, с бразильцем общается вице-президент клуба Евгений Красников.

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"Знаю, что Тайсон разговаривает с Женей на какие-то темы, но меня не посвящают. Иногда мне Тайсон шлет СМС-ки. Мы же купили Паулиньо – он мне написал, что неужели купил Паулиньо и три точки. Не могу понять, чего он мне прислал. Посмотрим. С Тайсоном разговаривает Женя. Не могу сказать, будет ли он у нас или не будет. "Пилять" Тайсон может быть здоров. Я бы, конечно… Но от меня не зависит", - сказал Ярославский в эфире "ФутболХаб".

Тайсон выступал за "Металлист" с 2010 по 2013 годы. После чего восемь сезонов отыграл за "Шахтер". С мая 2021 года защищает цвета бразильского "Интернассионала". "Металлист" лидирует в первой лиге. Команда Александра Кучера на 11 очков опережает "Кривбасс".