У "Металлиста" нет денег на иранского форварда

Саядманеш заинтересовал несколько украинских клубов.Фото: "Заря"

"Металлист" хотел приобрести нападающего Аллахьяра Сайядманеша. Харьковский клуб готов потратить €3 млн, но "Фенербахче" отказал, сообщает ФК "Металлист" Харьков в Telegram.

В последнее время Аллахьяр защищал цвета "Зари". Луганский клуб хотел продлить арендное соглашение, но "Фенербахче" рассматривал исключительно выкуп футболиста за €3,5 млн.

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За проведенное в Украине время Сайядманеш сыграл за "Зарю" в 50 матчах во всех турнирах, отличившись 15 голами и семью ассистами.