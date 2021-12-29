У "Металлиста" нет денег на иранского форварда

"Металлист" хотел приобрести нападающего Аллахьяра Сайядманеша. Харьковский клуб готов потратить €3 млн, но "Фенербахче" отказал, сообщает ФК "Металлист" Харьков в Telegram.
В последнее время Аллахьяр защищал цвета "Зари". Луганский клуб хотел продлить арендное соглашение, но "Фенербахче" рассматривал исключительно выкуп футболиста за €3,5 млн.
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За проведенное в Украине время Сайядманеш сыграл за "Зарю" в 50 матчах во всех турнирах, отличившись 15 голами и семью ассистами.
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