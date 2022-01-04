Неужели покинул "Шахтер"? Как Мудрик тренировался с "Металлистом"

Полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины 20-летний Михаил Мудрик провел тренировку с Академией "Металлиста".

Мудрик принял участие в тренировке команды с юными футболистами 2006 года. Приглашение звездного игрока уже традиционно для "Металлиста", сообщает сайт харьковчан.

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Михаил является питомцем академии "желто-синих". Оттуда он перебрался в "Шахтер", где в этом сезоне начал получать регулярную игровую практику.

Автор: ФК "Металлист"

Михаил Мудрик стал игроком первой команды "Шахтера" после прихода в команду Роберто Де Дзерби. В текущем сезоне УПЛ в активе Мудрика 11 матча два гола и шесть голевых передач.