Ярмоленко сыграл 1 мин. за "Вест Хэм"

Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: REUTERS

В матче восьмого тура чемпионата Англии "Вест Хэм" в гостях победил "Эвертон" - 1:0.

Единственный гол в матче забил Анжело Огбина. Итальянский легионер "молотобойцев" принес команде победу в конце игры.

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Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко провел на поле 1 мин. Украинец вышел на поле в добавленное к матчу время. Ярмоленко успел один раз коснуться мяча.

Лидером турнирной таблицы АПЛ является "Челси", который опережает "Ливерпуль" и "МС" на одно и два очка соответственно. "Вест Хэм" на седьмом месте. В следующем матче команда Ярмоленко сыграет против "Генка" в матче Лиги Европы.