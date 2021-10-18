Ярмоленко сыграл 1 мин. за "Вест Хэм"

В матче восьмого тура чемпионата Англии "Вест Хэм" в гостях победил "Эвертон" - 1:0.
Единственный гол в матче забил Анжело Огбина. Итальянский легионер "молотобойцев" принес команде победу в конце игры.
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Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко провел на поле 1 мин. Украинец вышел на поле в добавленное к матчу время. Ярмоленко успел один раз коснуться мяча.
Лидером турнирной таблицы АПЛ является "Челси", который опережает "Ливерпуль" и "МС" на одно и два очка соответственно.
"Вест Хэм" на седьмом месте. В следующем матче команда Ярмоленко сыграет против "Генка" в матче Лиги Европы.
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