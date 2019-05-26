Ярмоленко сомневается, что наберет форму к матчам сборной

Вряд ли Ярмоленко выйдет на поле в ближайших матчах сборной

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал, что пока не готов играть после восстановления от травмы. Об этом пишет "Трибуна"

"Созваниваемся с Шевченко очень часто. Встречались в Лондоне, приглашал меня на обед, семьями встречались. Люди пишут: "Почему его вызывают?". Хочу людям объяснить, что это нужно в первую очередь мне. Мы поговорили, я сказал, что готов приехать, тренироваться.

Может, получится, что я буду готов на Сербию и Люксембург, но я в этом сомневаюсь", – сказал Ярмоленко.

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Ярмоленко вызван в сборную Украины на матчи против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).