Ярмоленко провалил матч против команды Моуриньйо

Андрей Ярмоленко получил низкую оценку за игру против "Тоттенхэма". Фото: ФК "Вест Хэм"

Украинский полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко неудачно сыграл против земляков из "Тоттенхэма", в дебютном мате Жозе Моуриньо во главе "шпор"

30-летний футболист сборной Украины в матче 13-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге провел на поле 56 минут, после чего был заменен. WhoScored оценил действия украинском в 5,6 На момент замены это была вторая худшая оценка в команде, меньше показатель был только в Иссы Диопа (5,2)

Ярмоленко сделал 16 касаний мяча, отдал 8 точных передач (62%), один раз неудачно пошел в обводку и проиграл 3 верховые дуэли, сообщает "Обозреватель"

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Игра завершилась победой "Теттенгема" 3: 2. Причем по ходу игры подопечные Моуриньо побеждали 3: 0.