Ярмоленко не будет. Шевченко определиться с главной трансферной целью для "Дженоа"

Главной трансферной целью "Дженоа" во время зимнего трансферного окна будет полузащитник "Милана" 25-летний Саму Кастельехо.

Клубы уже ведут переговоры о переходе испанца, сообщает журналист Даниэле Лонго.

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Трансфер зависит от желания Кастелехо покинуть "Милан" и получать игровую практику в составе аутсайдера Серии А.

Тransfermarkt оценивает игрока в €5,5 млн, его контракт с миланской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.

Сам Кастильехо также может сыграть на позициях левого вингера и правого полузащитника. Он действует на позиции игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко, которого тоже сватали в "Дженоа".

В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах "Милана", проведя на поле 114 мин. Результативными действиями не отличился. В общей сложности на его счету девять забитых мячей и 10 ассистов в 112 встречах за "Милан".

В последнем матче "Дженоа" победил "Сарленитану" в рамках Кубка Италии. В Серии А команда идет на 19 месте. В следующем матче "грифоны" в гостях сыграют против "Лацио".