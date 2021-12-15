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среда, 15 декабря 2021 08:14

Шевченко одержал первую победу во главе "Дженоа"

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Шевченко одержал первую победу во главе &quot;Дженоа&quot;
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Фото: Gettyimages.com/

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" минимально победил дома "Салернитана" – 1:0.

Эта победа в кубковом противостоянии стала первой для наставника "грифонов" Андрея Шевченко.

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Судьба поединка решалась в конце матча. Победу хозяевам принес Калеб Экубан.

В 1/8 финала Кубка Италии генуэзцы сыграют против "Милана", матч состоится в январе.

"Дженоа" в рамках Серии А занимает 18-е место турнирной таблицы и ведет борьбу за выживание. 17 декабря команда Андрея Шевченко на выезде сыграет с "Лацио", старт игры 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

В предыдущих пяти матах чемпионата Италии "грифоны" смогли завоевать только одно очко в матче против "Удинезе". "Дженоа" проиграл "Роме", "Ювентусу", "Милану" и "Сампдории".

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Предыдущим местом работы тренера была сборная Украины.

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Дата
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