Ярмоленко назвал 3 ТОП-клуба, куда мог перейти вместо дортмундской "Боруссии"

Андрей Ярмоленко из "Динамо" мог перейти в ПСЖ, "Баварию" и "Барселону".

Вингер "Вест-Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал, в какие европейские ТОП-клубы мог перейти, еще когда выступал за "Динамо".

"Когда был игроком "Динамо", мы ужинали как-то с Карло Анчелотти. Поговорили, он спросил: "Хочешь играть в "Баварии"? "Я немного пропотел, понимаешь, с какими футболистами работал Анчелотти... Руки трясет.

Он сказал, что заинтересован во мне, что будет ждать трансферное окно и будет выходить на "Динамо". Я ждал, но никакого конкретного предложения не было. Они подписали тогда Хамеса. Было 2-3 футболиста на позицию, возможно, я был запасным вариантом.

Я начал работать с Мино Райола (известный агент. - Gazeta.ua), мы встретились, поговорили, потом он улетел, а я на поезде поехал в Буковель. Он мне звонит и говорит: "Все, собирай вещи, едем". Я прямо в Буковеле в поезд сажусь, но потом он пропал на 1,5 месяца...

Затем дошли слухи, что Райола решил, что за меня жена все решает, а она просто сидела рядом, чтобы переводить мне с английского. Не знаю, почему он так подумал. Мог тогда перейти в ПСЖ.

Слухов и вариантов было много. Встречался со скаутом из "Барселоны", но я говорил: "Ну, куда я перейду в "Барселону"? Чтобы с Месси селфи делать?". Месси стареет, но я тоже не молодею", - сказал Ярмоленко программе "Бомбардир".

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В этом сезоне Андрей Ярмоленко провел за "Вест-Хэм" 10 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.