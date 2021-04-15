Аргентинец забил один из самых красивейших голов сезона

Габриэль Рохас забил голом через себя. Фото: ФК "Сан Лоренцо"

Аргентинский футболист Габриэль Рохас забил один из красивейших голов сезона.

В матче 9-го тура чемпионата Аргентины между "Сан Лоренцо" победил "Платенсе" -4:2.

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При счете 3:2 в конце 2-го тайма Рохас отличился чудо-голом. Нападающий получил передачу, находясь на линии штрафной. Первым касанием он принял мяч на грудь, а вторым эффектно пробил "ножницами" с левой ноги.

После 9 туров чемпионата Аргентины лидирует "Колон", набравший 20 очков. "Сан-Лоренцо" отстает на 6 пунктов от лидера. "Платнсе" занимает только 12-е место с 8-ю очками.