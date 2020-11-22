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воскресенье, 22 ноября 2020 12:32

Яремчук заболел коронавирусом

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Яремчук заболел коронавирусом
Роман Яремчук был здоров во время паузы на матчи сборных. Фото Photonews

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Nieuwsblad.

Он был в заявке команды на матч с "Шарлеруа", но теперь пропустит встречу, которая состоится сегодня, 22 ноября.

Ранее Яремчук был в расположении сборной Украины, где заболели ковидом несколько футболистов.

24-летний футболист уже получал положительный тест на коронавирус в начале августа. Но повторный результат был тогда отрицательным.

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В этом сезоне он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах за "Гент".

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