Яремчук заболел коронавирусом

Роман Яремчук был здоров во время паузы на матчи сборных. Фото Photonews

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Nieuwsblad.

Он был в заявке команды на матч с "Шарлеруа", но теперь пропустит встречу, которая состоится сегодня, 22 ноября.

Ранее Яремчук был в расположении сборной Украины, где заболели ковидом несколько футболистов.

24-летний футболист уже получал положительный тест на коронавирус в начале августа. Но повторный результат был тогда отрицательным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яремчук спас для "Гента" матч с "Андерлехтом"

В этом сезоне он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах за "Гент".