Яремчук снова забил в контрольном матче

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 720
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5985
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 873
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 756
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 558
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1089
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 891
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4590
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Фото
Все фото
11
11
13
13
10
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Видео
Все видео
Суркис пригрозил продать всех игроков "Динамо"
Суркис пригрозил продать всех игроков "Динамо"
Гол Ярмоленко стал лучшим для "Вест Хэма" в прошлом сезоне
Гол Ярмоленко стал лучшим для "Вест Хэма" в прошлом сезоне
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Малиновский забил переломный мяч в матче против "Пармы"
Малиновский забил переломный мяч в матче против "Пармы"
Партнер Зинченко забил красивый мяч в последнем туре АПЛ
Партнер Зинченко забил красивый мяч в последнем туре АПЛ
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5985
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 648
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 558
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 765
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
суббота, 01 августа 2020 15:28

Яремчук снова забил в контрольном матче

  Комментировать
Яремчук снова забил в контрольном матче
Роман Яремчук уехал в Бельгию из киевского "Динамо". Фото ФК "Гент"

Сегодня "Гент" Романа Яремчука в рамках подготовки к новому сезону провел очередной контрольный матч – против "Зульте-Варегема".

Украинский форвард начал матч в основе и был заменен на 80-й минуте. На 55-й минуте Яремчук отличился забитым голом. Сообщает sport.ua

Тем не менее, гол Яремчука не спас команду от поражения: "Гент" проиграл 1:2 из-за двух голов, пропущенных в первые 6 минут матча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Болонья" хочет купить Супрягу этим летом

Ранее Яремчук отметился дублем в матче против "Метца".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яремчук снова забил в контрольном матче». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Варшавское восстание было подавлено за месяц

Крымский хан пожаловался на казаков литовскому князю

Английские моряки считали эскимосов азиатами

Над советской субмариной подняли украинский флаг

Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов

Самое читаемое
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 10845
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло Просмотров: 9144
Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость
Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость Просмотров: 6480
Белорусский следователь развенчал ложь &quot;вагнеровцев&quot;
Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев" 2 Просмотров: 6066
Когда ЕС может открыть границы для украинцев
Когда ЕС может открыть границы для украинцев Просмотров: 5697
Спорт
За бывшим форвардом "Зари" гоняются лучшие клубы Европы
За бывшим форвардом "Зари" гоняются лучшие клубы Европы Просмотров: 207
Футбольного предателя снова унизили в России
Футбольного предателя снова унизили в России Просмотров: 855
Хорватский клуб отказался продавать игрока киевскому "Динамо"
Хорватский клуб отказался продавать игрока киевскому "Динамо" Просмотров: 180
Футболист "Александрии" переехал в оккупированный Крым
Футболист "Александрии" переехал в оккупированный Крым 1 Просмотров: 252
Скрипник хочет взять Родригеша на воспитание
Скрипник хочет взять Родригеша на воспитание Просмотров: 567
Больше всего комментируют
42
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
6
Над советской субмариной подняли украинский флаг
3
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
3
В столичных школах перед началом уроков будут петь гимн
2
Россия пригрозила официальными поставками вооружения на Донбасс
Голосов: 389
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua