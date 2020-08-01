Яремчук снова забил в контрольном матче

Роман Яремчук уехал в Бельгию из киевского "Динамо". Фото ФК "Гент"

Сегодня "Гент" Романа Яремчука в рамках подготовки к новому сезону провел очередной контрольный матч – против "Зульте-Варегема".

Украинский форвард начал матч в основе и был заменен на 80-й минуте. На 55-й минуте Яремчук отличился забитым голом. Сообщает sport.ua

Тем не менее, гол Яремчука не спас команду от поражения: "Гент" проиграл 1:2 из-за двух голов, пропущенных в первые 6 минут матча.

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Ранее Яремчук отметился дублем в матче против "Метца".