Яремчук представил новую форму "Гента"

Роман Яремчук во время фотосессии в центре Гента. Фото Belga

Форвард сборной Украины Роман Яремчук принял участие в представлении новой формы "Гента" на будущий сезон.

Кроме украинца, в промо-ролике также снялись капитан команды Вадис Оджиджа и и защитник Нури Фортуна. Об этом пишет ua-football.com

Сегодня, 9 августа, "Гент" проведет свой первый матч в новом сезоне чемпионата Бельгии. Команду ждет выезд в "Сент-Трюйден".

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Ранее бельгийская пресса сообщала о подозрениях в коронавирус в Яремчука. К счастью, это оказалось ошибкой. Таким образом украинец сможет помочь своей команде на старте чемпионата.