Яремчук был на грани потери зрения

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: REUTERS

Форвард сборной Украины и Бенфики 26-летний Роман Яремчук мог досрочно завершить карьеру футболиста.

На тренировке "Бенфики" украинский нападающий получил травму глаза и мог потерять зрение.

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"Было несколько сложных дней, потому что переживал по поводу глаза. Опасная травма. И сейчас нужно каждые две-три недели контролировать, чтобы зрение не исчезло. Зрение не испортилось, но было близко к этому", - рассказал Яремчук в интервью YouTube-каналу Влады Седан.

Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года. Предыдущими клубами украинца были "Гент", "Динамо", "Александрия" и "Карпаты". Яремчук является главным форвардом сборной Украины.