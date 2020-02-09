Андрей Шевченко был ночным кошмаром "Интера"

Сегодня в Милане будет сыграно - старт в 21:45 по Киеву - дерби между "Интером" и "Миланом". Это будет 193 игра между этими командами за всю историю.

"Милан" основали раньше. Англичане Альфред Эдвардс и Герберт Килпин создали футбольный клуб в 1899 году. Однако через 9 лет федерация футбола Италии не допустила к участию в чемпионате клубы, в составах которых были иностранцы. Клуб раскололся. Из него образовался "Международный футбольный клуб Милан", более известный под названием "Интернационале".

Сначала преимущество в очных встречах имел "Милан", но ситуация начала исправляться в 30-годы. А уже в шестидесятых "Интер" сравнял счет в личных встречах. В "Милане" сверкал Джанни Ривера, а у "Интера" - Сандро Маццола, сын Валентино Маццолы, погибшего в автокатастрофе с "Торино" в 1949 году. Тогда же обе команды по два раза выиграли Кубок европейских чемпионов.

В 1994-м "Милан" выиграл Лигу чемпионов, а "Интер" - Кубок УЕФА

Следующая серия великого противостояния произошла в конце восьмидесятых – начале девяностых годов. Владелец "Милана" Сильвио Берлускони приобрел голландское трио - Гуллит, Ван Бастен и Райкаард. "Интер" - трех немцев - Бреме, Клинсманна и Матеуса. Однако "Милан", безусловно, доминировал в этот период. "Милан" трижды выигрывал Лигу чемпионов и чаще побеждал в чемпионате. На счету "Интера" было лишь одно "скудетто" в 1989 году.

В 1994-м "Милан" выиграл Лигу чемпионов, а "Интер" - Кубок УЕФА.

В 1999 году в дерби дебютировал Андрей Шевченко и сразу отметился голом. Правда, трудовым гол назвать трудно, поскольку украинцу помог банальный рикошет.

Тогда еще никто не знал, что парню из Украины суждено было стать лучшим бомбардиром противостояния - на его счету 14 голов в ворота "Интера".

Знаковыми стали противостояния в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне 2002-03. Хозяином первого матча был "Милан". Матч закончился нулевой ничьей. В ответной игре счет открыл Андрей Шевченко. Бывший динамовец получил пас от Кларенса Зеедорфа, убрал защитника и неотразимо пробил над голкипером - 1:0.

Шевченко и Кака были лучшими друзьями в "Милане"

Во втором тайме "Интер" бросился отыгрываться и Мартинс сравнял счет на 84 минуте. "Интер" пошел на штурм, который ничем не закончился - 1:1. "Милан" вышел в финал, где в серии пенальти обыграл "Ювентус" и в шестой раз выиграл Лигу чемпионов.

Жребий снова свел миланские клубы в четвертьфинале Лиги чемпионов уже через два года. Первую игру выиграл "Милан" - 2:0. В повторной снова вели красно-черные после гола Шевченко. Но Эстебан Камбьясо счет сравнял. Немецкий арбитр Мерк гол почему-то не засчитал. На поле полетели бутылки и петарды. Одна попала в плечо голкипера "Милана" Диды. Матч прервали. Возобновили за полчаса, но опять вынуждены были остановить из-за поведения фанатов "черно-синих". В итоге "Интеру" засчитали техническое поражение - 0:3.

В том году "Милан" вышел в финал, где в драматичной борьбе, выигрывая после первого тайма - 3:0, в конце концов уступил "Ливерпулю" в серии пенальти.

Сейчас "Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии и в случае победы может догнать лидера - "Ювентус". "Милан" болтается в середине таблицы - только 10 место. К тому же три последние встречи команд непременно выигрывал "Интер".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Милану" исполнилось 120 лет

В общем команды сыграли 192 матча. 72 раза побеждал "Интернационале", 61 - "Милан". 59 матчей закончились ничьей. Оба клуба имеют 18 побед в чемпионате Италии. "Интер" ведет в Кубке Италии - 7 побед против пяти, "Милан" в Суперкубке с таким же счетом. Команда Андрея Шевченко семь раз выигрывала Лигу чемпионов, а "Интер" - лишь трижды. Зато черно-синие трижды побеждали в Лиге Европы. На счету "Милана" самый большой разгром соперника - 6:0 в 2001 году.