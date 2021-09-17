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пятница, 17 сентября 2021 11:00

Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
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Фото: facebook.com/artsurin

Утром 16 сентября украинская спортсменка Яна Клочкова переплыла Днепр с правого берега на левый в компании энтузиастов, звезд и партнеров с нацсборной времен ее выступлений.

Так спортсменка отметила годовщину своей победы на Олимпийских играх в Сиднее-2000, сообщил журналист Руслан Свирин в Facebook.

"От берега до берега 500 метров, Яна преодолела их за 6 минут. Течение в районе Речного вокзала было не сильное, температура воды - плюс 16 градусов. Немного прохладно, хоть Яна плыла без гидрокостюма", - написал Свирин.

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Яна Клочкова - украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка Украины на дистанции 200 и 400 м, серебряный призер - 800 м. Принесла Украине наибольшее количество золотых олимпийских медалей. Спортсменку тренировали супруги Нина и Александр Кожухи. Нина Кожух умерла в октябре 2018-го, ей было 74 года.

В марте 2009-го на пресс-конференции Клочкова объявила об окончании любительской спортивной карьеры.

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17
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