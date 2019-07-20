Алжир выиграл Кубок Африканских наций

Алжир во второй раз добился триумфа в Кубке Африканских наций

В Египте прошел финал Кубка Африки-2019. Алжир минимально обыграл Сенегал – 1:0.

Гол на 2 минуте забил Багдад Бунеджа. Он ударил из пределов штрафной, мяч зацепил защитника и по невероятной траектории залетел в ворота.

В первом тайме была равная игра, а во втором инициативой завладел Сенегал. Сенегальцы прижали соперника к его воротам.

В одном из моментов мяч попал в руку защитнику Алжира. Судья назначил пенальти. Однак вскоре отменил свое решение после просмотра видео.

Сенегал до последнего старался спасти игру, иногда даже не попадая в пустые ворота. Однак счет не изменился.

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Алжир во второй раз в истории выиграл Кубок Африканских наций.