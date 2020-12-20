Альварес побил Смита

Сауль Альварес побил обоих братьев Смит. Фото Рейтер

Сегодня ночью в Сан-Антонио, штат Техас, состоялся вечер бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок между Саулем Альваресом и Каллумом Смитом. На кону стояли титулы по версиям WBC и WBA Super в суперсреднем весе.

Матч продолжался все 12 раундов. Альварес победил единогласным решением судей: 119-109, 119-109, 117-11.

После боя Канело заявил, что готов к новым вызовам в этом весе и к третьему бою с Головкиным: "Мы проделали отличную работу, я счастлив вернуться и победить парня, который больше меня. Доказал, что я являюсь лучшим боксером в мире.

Мне нравится выступать в суперсреднем весе. Я хочу объединить пояса, я хочу новых вызовов. Это моя цель. Я хочу драться с лучшими. Если представится возможность принять бой с Головкиным, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими"

Альварес провёл первый поединок со 2 ноября 2019 года. В той схватке он досрочно победил Сергея Ковалёва и отобрал у него пояс чемпиона в полутяжёлом весе. Позже Сауль оставил эту регалию вакантной.

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В 2016 году Альварес нокаутировал старшего брата Каллума – экс-чемпиона мира в первом среднем весе Лиама Смита.