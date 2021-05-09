Альварес победил Сондерса

В Альвареса уже есть три пояса емпиона мира. Фото: Фото: MMA Mania

В Арлингтоне (США, Техас) на 73-тысячной арене AT&T Stadium прошло боксёрское шоу. В главном событии вечера чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (56-1-2 38 КО) взял верх над чемпионом WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО). Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксер не вышел на девятый раунд.

Отметим, на поединке присутствовали 73 126 зрителей, это самое массовое спортивное событие с начала пандемии. По итогам официальной церемонии взвешивания перед боем британец оказался немного тяжелее соперника. Вес Сондерса составил 76,1 кг, в то время как Альварес потянул на 75,9 кг.

Сондерс получил повреждение глаза и не вышел на 9-й раунд. Сразу после боя британца доставили в больницу для обследования травмы.

Предполагается, что у него перелом орбитальной кости правого глаза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альварес побил Смита

Альварес в предыдущем поединке нокаутировал Авни Йылдырыма, а Билли Джо Сондерс по очкам справился с Мартином Мюрреем. Для Сондерса это поражение стало первым в карьере.