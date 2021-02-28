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воскресенье, 28 февраля 2021 08:45

Альварес нокаутировал Йылдырыма

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Альварес нокаутировал Йылдырыма
Альваресу понадобилось три раунда, чтобы уничтожить Йылдырыма. Фото: Reuters

В ночь с 27 на 28 февраля действующий обладатель поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе 30-летний мексиканец Сауль Канело Альварес провёл защиту титулов против обязательного претендента — второго номера рейтинга Всемирного боксёрского совета 29-летнего турка Авни Йылдырыма.

В 3-м раунде поединка Йылдырым упал в нокдаун, а уже по окончании раунда – сдался. Таким образом, оба титула остались у представителя Мексики, который проводил их первую защиту.

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Сауль Канело Альварес 8 мая встретится с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом. В предпоследнем бое Альварес побил Каллума Смита, а годом ранее – россиянина Сергея Ковалева.

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