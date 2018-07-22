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воскресенье, 22 июля 2018 02:02

Александр Усик в Москве выиграл Кубок Мухаммеда Али

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В Москве на СК "Олимпийский" завершился финальный бой Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Украинец Александр Усик не оставил шансов своему сопернику из России Мурату Гассиев и победил его с огромной разницей на карточках судей. Усик стал первым украинцем - абсолютным чемпионом мира, а также обладателем первого в истории трофея Мухаммеда Али.

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Начальные два раунда прошли в разведке. Усик больше двигался, пытался зайти за переднюю ногу соперника. Гассиев изредка взрывался, целясь в печень. С третьего раунда стало четко проявляться преимущество украинца. Красиво и непринужденно он перебоксировал своего соперника с дистанции. Едва ли не самый большой успех Гассиева произошел на последних секундах четвертого раунда. Усик неподготовленно пошел в атаку и пропустил мощный правый боковой в голову. От раунда к раунда преимущество украинца становилась все больше. Он прекрасно действовал джебом, постоянно збивая Гассиева с прицела. Хорошо двигался на ногах, смещался с линии атаки соперника. Финтил, обманывал, переигрывал. Демонстрировал неймоверно высокий уровень мастерства.

С девятого раунда Гассиев был близок к деморализованного состояния

Гассиев абсолютно ничего не мог сделать, а в перерыве после шестого раунда пожаловался своему тренеру Абелю Санчесу, что не может подстроиться под соперника. С девятого раунда Гассиев был близок к деморализованного состояния. Действия Усика даже не дали ему шанса провести финальный спурт.

Неоспоримая, тотальная, великая победа украинского боксера под руководством Анатолия Ломаченко. 120:108 и 119:109 дважды - судьи адекватно оценили преимущество Александра Усика.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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