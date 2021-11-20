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суббота, 20 ноября 2021 20:11

Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем

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Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем
Сердце подвело аргентинца. Фото: Reuters

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро завершит карьеру футболиста, утверждает журналист Жерар Ромеро.

Причиной ухода из футбола являются проблемы с сердцем, выявленные по итогам игры каталонцев против "Алавеса" (1:1) в 12-м туре Ла Лиги. Тогда Агуэро был заменен в первом тайме.

На следующей неделе должна состояться пресс-конференция, на которой аргентинец и объявит о завершении карьеры.

Нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с "Алавесом" (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

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33-летний форвард перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" летом в качестве свободного агента и провел 4 матча в Ла Лиге, забив 1 мяч.

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