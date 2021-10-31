Агуэро госпитализировали после проблем из сердцем

Агуэро не сыграет в Киеве. Фото: Reuters

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро останется на несколько дней в больнице для обследования сердца, сообщает Marca.

По информации источника, в данный момент аргентинец находится под наблюдением врачей. В "Барселоне" не хотят рисковать здоровьем футболиста, поэтому Агуэро останется в больнице до тех пор, пока не будет проведено полное обследование его сердца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцинированного российским "Спутником" бывшего тренера "Динамо" не пустили на матч Малиновского

Форвард был заменён в первом тайме 12-го тура испанской Примеры с "Алавесом" (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. Во время матча футболист лёг на газон, почувствовав дискомфорт в груди и затруднение дыхания. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует.