Агент рассказал о будущем Ярмоленко в "Вест Хэме

Контракт Андрея Ярмоленко с "Вест Хэмом" действует еще два года. Фото: REUTERS

Английский "Вест Хэм" рассчитывает на игрока сборной Украины 30-летнего Андрея Ярмоленко в новом сезоне.

Украинский вингрер проходит полноценную подготовку с командой к новому сезону, рассказал агент игрока Вадим Шаблий в эфире телеканала "Футбол".

"Все хорошо, Ярмоленко проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто его не собирается продавать. В клубе у него все хорошо", - сказал Шаблий.

Ранее СМИ сообщали, что клуб хочет расстаться с игроком, за его высокую зарплату и постоянные травмы.

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Андрей Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" летом 2018 года. За это время провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.