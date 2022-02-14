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понедельник, 14 февраля 2022 11:25

"Я в Киеве. Ехать никуда не собираюсь" - Беленюк о возможном нападении России

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&quot;Я в Киеве. Ехать никуда не собираюсь&quot; - Беленюк о возможном нападении России
Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Олимпийский чемпион и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк не собирается покидать Украину из-за возможного военного наступления Российской Федерации.

Об этом украинский спортсмен и политик написал в Facebook.

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"Меня весь день спрашивают: "будет ли война?", "собрал ли тревожный чемоданчик?", "куда собираюсь ехать в случае чего?". Поскольку многим кажется, что "мне там виднее".

Отвечаю. Я в Киеве. Ехать никуда не собираюсь. Вещи постирал, развесил, пока сохнут, ничего не собирал. Завтра (в понедельник, 14 февраля. - Gazeta.ua) по плану рабочий день. Буду работать.

Даром ясновидения не обладаю, поэтому предугадывать будущее не берусь. А вот в украинской армии уверен на 100%", - написал Беленюк.

Беленюк - олимпийский чемпион Токио-2020. Также завоевал "серебро" на Олимпиаде в Рио-2016. Многократный чемпион мира и Европы. Народным депутатом стал в 2019 году.

Украину начали массово покидать политики из-за информации о возможном нападении России.

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