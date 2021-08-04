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среда, 04 августа 2021 15:01

Украина имеет первое "золото" Олимпиады 2020/21

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Автор: REUTERS
  Беленюк занимается борьбой 21 год
Беленюк занимается борьбой 21 год

Украинский борец, депутат Верховной Рады Жан Беленюк завоевал первую золотую медаль для Украины. В финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он победил венгра Виктора Лоринца - 5:1

Первый бал дали венгру, но потом Беленюк выиграл пять баллов подряд.

"Я прошел долгий и трудный путь, начал заниматься в 9 лет. Сейчас мне 30 лет, и наконец это случилось - я взял олимпийское золото", - сказал Беленюк после победы.

Он станцевал гопак и заявил, что в дальнейшем сконцентрируется на политической работе.

"Золото" Олимпиады - единственная награда, которой не хватало Беленюку. Он - двукратный чемпион мира, трижды выигрывал европейское первенство.

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В 1/8 финала Беленюк победил представителя Сербии Зураби Датунашвили, затем - алжирца Башира Сид Азара, а в полуфинале - хорвата Ивана Гуклека.

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