"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины

Олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук вылетели из Украины. Об этом в минувшее воскресенье сообщила "Українська правда".

Также вылетел олигарх и народный депутат Вадим Новинский и нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, бизнесмены Александр Ярославский и Василий Хмельницкий, выяснили журналисты.

Частный борт на 50 человек также заказал депутат из ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.

Ахметов - самый богатый человек в Украине. Его состояние оценивает в $7,6 млрд. Он является владельцем телеканалов "Україна" и "Україна 24".

Второй - Пинчук с $2,5 млрд, по версии Forbes. Владеет телеканалами ICTV, "Новий", СТБ, М1.

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Такие поступки олигархов вызвали реакцию пользователей соцсетей. Gazeta.ua предлагает самые интересные комментарии.

"Обратили внимание, что олигархи и пророссийские бизнесмены бегут в страны НАТО, а не в РФ? К примеру, Новинский в Германию, Колесников в Чехию, Ахметов вообще с Запада почти не вылезает.

Вспомните об этом, когда на их ТВ Влащенко будет кричать о "внешнем управлении", - пишет председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Где, бл*дь, чартеры на Ростов, Сызрань и Коряжму? Неужели, предают родину?", - комментирует автор проекта "Рагу.лі", блогер Татьяна Микитенко.

"Бегству "элиты" посвящается", - пище политтехнолог Алексей Голобуцкий.