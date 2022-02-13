Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ

Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами.

Только сегодня, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов, сообщает "Украинская правда".

Среди беженцев оказался бизнесмен Андрей Ставницер и бывший нардеп Вадим Нестеренко.

В частности, сегодня из Украины чартерными рейсами вылетели Ринат Ахметов и Борис Колесников. Но по данным УП, хоть сегодня один из самолетов Ахметова и вылетел из Украины, сам олигарх покинул страну еще 30 января рейсом в Цюрих.

В тот же день из Украины выехал бизнесмен Виктор Пинчук.

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Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.

По данным УП от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали уехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича.

10 февраля Украину покинули бизнесмен и нардеп Вадим Новинский рейсом Киев-Мюнхен. В тот же день вылетел и Александр Ярославский, кортеж которого сбил насмерть человека.

12 февраля вылетели бизнесмен и политик Вадим Столар и бизнесмен Василий Хмельницкий.

В пресс-службе Ставницера сообщили УП, что он улетел в командировку и на днях вернется в Украину.

В пресс-службе Хмельницкого сообщили УП, что он улетел с командой на обучение и должен вернуться в Украину 20 февраля. Там добавили, что этот тур был запланирован через три месяца и дети Хмельницкого остаются в Украине.

Фото: "Украинская правда"

Между тем, Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа ОБСЕ. Встреча должна пройти в течение 48 часов.